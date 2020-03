Le CSA appelle à soulager les réseaux, en utilisant les moyens de réception alternatifs

En ces temps où les réseaux sont plus sollicités que d’habitude, du fait de l’épidémie COVID-19 et du confinement de la population à domicile, le CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel) y va de ses recommandations pour soulager les réseaux mobiles.

Grâce aux smartphones plus grands et plus performants, aux applications mobiles toujours plus optimisées et plus riches en fonctionnalités et aux réseaux mobiles offrant toujours plus de débit, la consommation de contenus passe pour beaucoup d’utilisateurs par le mobile. Avec la période de confinement, le gouvernement et les opérateurs ont toutefois appelé aux bonnes pratiques pour soulager les réseaux mobiles.

Comme d’autres avant lui, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel prodigue quelques conseils, à commencer par l’usage du réseau de la box Internet, via une connexion filaire Ethernet ou bien via une liaison sans-fil Wi-Fi, lors de consultation de contenus sur les plates-formes vidéo. Mais le CSA y va également de recommandations concernant les services de radio et de télévision, auxquels on accède de plus en plus via le réseau Internet. Il invite ainsi à privilégier la réception FM et la réception TNT.