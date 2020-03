En période de confinement, c’est le moment de ressortir le bon vieux fixe, selon Bouygues Telecom

Dans un contexte de confinement de la population, Bouygues Telecom y va de ses recommandations pour que la période se passe au mieux pour tout le monde. L’opérateur a ainsi envoyé un e-mail à ses abonnés, afin de distiller quelques conseils concernant les appels et la connexion à Internet.

“Pour appeler vos proches, c’est peut-être le bon moment de ressortir votre bon vieux téléphone fixe”, suggère ainsi Bouygues Telecom. Mais surtout, l’opérateur indique que c’est le moment d’appeler ses proches, sachant qu’eux aussi sont sûrement chez eux. Et pour ceux qui doivent recourir à la visioconférence, un usage particulièrement gourmand en données, il invite à privilégier le Wi-Fi.

Concernant la connexion à Internet, Bouygues Telecom recommande de privilégier le réseau Internet de la maison, que ce soit pour l’ordinateur, la tablette ou le smartphone, notamment pour regarder des vidéos, échanger sur les réseaux sociaux ou télécharger des fichiers volumineux. À propos des contenus vidéo, il suggère d’ailleurs de privilégier la faible définition pour soulager le réseau et pour préserver l’enveloppe data, si vous devez passer par le réseau mobile. D’ailleurs, Netflix et YouTube ont annoncé des mesures en ce sens. À propos des téléchargements, Bouygues Telecom suggère de privilégier le matin pour les téléchargements et mises à jour non urgents, afin d’éviter le créneau horaire 19h00-23h00.

Dans la même veine, la Fédération Française des Télécoms a publié une vidéo pour donner les conseils afin de ne pas saturer les réseaux. Et puisqu’il faut privilégier le Wi-Fi, vous pouvez (re)voir notre vidéo pour améliorer votre connexion Wi-Fi.