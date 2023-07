Abonnés Freebox et Amazon Prime : de nouveaux jeux PC à récupérer gratuitement sur Prime Gaming

Prime Gaming vous propose de télécharger en juillet plusieurs nouveaux jeux d’aventure gratuitement. Deux sont déjà disponibles, deux autres sont en approche.

Les abonnés Freebox Delta pour qui Amazon Prime est inclus et les abonnés Freebox Révolution et Pop ayant activé les 6 mois offerts mais aussi tous les autres membres Prime, peuvent profiter de nouveaux jeux gratuits PC chaque semaine avec Prime Gaming. Durant les vacances, le géant américain met davantage le paquet sur les contenus de jeux offerts plutôt que les jeux eux-mêmes.

En plus de Star Wars : The Force Unleashed Ultimate Sith Edition offert depuis le 10 juillet, est venu s’ajouter à la liste NAIRI: Tower of Shirin. C’est un jeu d’aventure pointer-cliquer mais aussi un roman visuel, développé par HomeBearStudi et lancé en 2018 sur PC et Nintendo Switch. Vous suivrez Nairi, une petite fille issue de la bourgeoisie dont la vie vient d’être chamboulée et Rex, un ancien gangster devenu érudit, dans leur quête pour éclaircir le mystère de la Tour de Shirin.



Ce 20 juillet sera également disponible gratuitement Wytchwood, un jeu de construction et d’aventure vous plongeant dans un monde de fables gothiques et de contes de fées. Vous incarnerez une sorcière des bois avide d’exploration, vous ramasserez des ingrédients magiques, et préparerez des potions maléfiques. Mystère pour l’histoire.



Enfin, le 27 juillet, Prime Gaming ajoutera Lunar Axe, un jeu d’aventure de type point-and-click basé sur des lieux et une histoire inspirés d’endroits réels, accompagnés de dessins à la main époustouflants.



Pour savoir comment récupérer ces deux jeux, vous pouvez suivre notre tutoriel ou regarder notre vidéo vous expliquant comment faire.

