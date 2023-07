Freebox : Le service XXL Illimité se “réinvente”

Un service culte dédié aux adultes lance une grosse mise à jour de son offre.

XXL est une marque historique sur la Freebox puisqu’elle était la première chaîne X disponible sur la box de Free. Depuis elle donné naissance à deux services VOD, l’un proposant des films à la carte et l’autre une service de streaming en illimité. Et c’est ce dernier, nommé myXXL Illimité, qui annonce sur l’Aktu Free qu’il se “réinvente”.

Univers Freebox a donc demandé à l’éditeur du service quelles étaient les évolutions, et un des responsables de XXL nous a indiqué qu’il a été mis en place depuis le début du mois une diversification du catalogue, en incluant d’avantage de contenus francophones, grâce à des studios français et belges ayant un fort rayonnement en France.

Il est donc proposé sur la plateforme XXL Illimité de nouveaux contenus pour couples, du porno au féminin, des blockbusters X, des programmes thématiques, des contenus de modèles indépendant type onlyfans, des contenus de top modèles Instagram, des programmes de tous pays dont des programmes africains francophone. Parmi les studios présents on retrouve. HPG, Mariska X, made in France, Sex friends et aussi des contenus indépendant français etc….

Par ailleurs, ce service de SVOD pour adultes diffuse désormais beaucoup moins de scènes, mais davantage de longs formats (+1h30), afin de donner une meilleure expérience à ses abonnés qui sont en quêtes de cet usage de produit « films ». La refonte éditoriale de XXL Illimité concerne aussi les changements de diverses catégories et thématiques .

Pour ceux qui sont intéressé par ce service, il est disponible dans le Vidéo Club de la Freebox, au tarif de 14,99€ pour un accès illimité à 6000 films.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox