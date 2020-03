Totalement fibrés : le coronavirus impacte les télécoms, mais il y a du positif chez Free, le plein de cadeaux pour les abonnés Freebox, etc.

Nouveau numéro de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé dans les conditions du direct, sans montage et diffusé immédiatement (le temps d’uploader), afin d’être au plus proche de l’actualité.

Pour ce nouveau numéro, vous n’y échapperez pas, on vous parlera du coronavirus, qui pourrait avoir une impact sur les télécoms. Le premier est plutôt positif pour les abonnés Free. Plusieurs cadeaux vous on été également été offerts si vous êtes abonnés Freebox. Vous retrouverez également toutes les infos essentielles sur Free et les télécoms.Et nous vous annoncerons les gagnants de notre concours qui permettait de gagner des goodies Free.

Bon visionnage !

Pour ne rater aucune de nos vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube d’Univers Freebox.