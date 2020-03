Free Mobile offre 20x plus de data avec son forfait 2 euros : des remerciements chez les abonnés, mais pas que…

Au lendemain de l’allocution d’Emmanuel Macron sur le Coronavirus et de l’annonce de la fermeture des écoles, collèges, lycées et universités sur tout le territoire, Free a annoncé offrir 20 fois plus de data 4G pour ses abonnés au forfait 2 euros. Un geste notamment justifié par la forte représentation des collégiens, lycéens et étudiants parmi les abonnés à ce forfait.

“Les 5 millions d’abonnés de Free Mobile à 0€ et 2€ bénéficient dès aujourd’hui de 1 Go de données en 4G au lieu des 50 Mo mensuels habituels, soit 20 fois plus, et ce jusqu’à fin avril”, indiquait en effet l’opérateur de Xavier Niel.

De quoi susciter une grosse vague de remerciements du côté des abonnés concernés ? Oui, mais pas que. Petit tour des réactions des internautes, allant de la déclaration d’amour au reproche, en passant par l’opportunisme. Sans oublier les petites piques distribuées à destination des concurrents et entre les abonnés eux-mêmes.

Un internaute en profite pour déclarer sa flamme à Free. Il en fait visiblement un peu trop au goût d’un autre :

MoiPerso semble, lui, se tromper de bienfaiteur :

Jacquie et Michel ? 🤔 MoiPerso (@Gozette61) March 13, 2020

Muzikals valide l’idée d’une offre pérenne et suggère même d’être plus cohérent au niveau des chiffres pour gratter un petit Giga de plus :

Je dirais même que ça devrait être 2Go ! 2 €uros 2 heures d’appels 2 Go Simple, efficace, hop ! Avec 50Mo on ne peux plus RIEN faire en 2020, 1Go ça passe à peu près, 2Go c’est un peu plus comfortable mais pas encore assez pour le consommateur moyen (c’est pas le but) Muzikals (@Muzikals) March 13, 2020

Et il n’est pas le seul à tenter de gratter :

Si vous pouviez le laisser comme ça à vie ça serait parfait (ça m’ éviterait surtout de changer d’operateur parce que 50mo, c’est 3 seconde de 4G quoi…..) cricridu01 (@cricridu01) March 13, 2020

Laissez le forfait comme ça @free svp ca serait vraiment sympa 🙏🏼❤ FREEXMEN (@Aurelien2605) March 13, 2020

Pour Michaël Topoftheworld, la Coronavirus a forcé l’opérateur à s’aligner sur la concurrence :

Il aura fallu d’une pandémie pour que @XRadiniel aligne son forfait 2€ sur le marché 😂 Michaë l Topoftheworld 🦁🏰 (@PlugNTweet) March 13, 2020

#NISMO_GT-R_#LE_MANS_FC a sorti la boule de cristal :

Ça valait bien ça avant l’extermination de la race humaine. #NISMO_GT-R_#LE_MANS_FC (@Durand_Aurelien) March 13, 2020

JulienQuimper imagine déjà un usage en augmentation :

Pornhub va tourner à plein régime pic.twitter.com/4GXpFjmiKv JulienQuimper (@JulienKemper) March 13, 2020

Suite à une critique sur la qualité du réseau, jergud souligne que l’auteur de la critique a du se tromper d’opérateur et donc de tweet :

nous sommes d’accord, vous parlez de sfr jergud (@jergud) March 13, 2020

Questionné par un internaute concernant un geste similaire, un concurrent rappelle qu’il n’offre pas des gigas, mais de la qualité :

Chez Sosh, nous n’offrons pas des gigas, mais nous nous positionnons sur la qualité de notre réseau, numéro 1 et ce depuis la 9ème année consécutive. Je reste à votre disposition et je vous souhaite une belle journée. ˆLu Orange conseil (@Orange_conseil) March 13, 2020

Tesla Unshorter note qu’au passage certains concurrents enrichissent également leur forfait en ce moment, mais pas dans la même optique :

Pendant ce temps chez @bouyguestelecom on augmente les tarifs en toute tranquillité@free , vous avez pas une petite offre en ce moment ? pic.twitter.com/mSiL2XGWNu Tesla Unshorter 💠» (@Teslaunshorter) March 13, 2020

Yanou, Delta Freebox et Aciiderixx n’y voient pas un beau de geste, mais plutôt de l’opportunisme de la part de Free :

Aucune retenue. même une épidémie est pretexte a une promo Yanou (@yanoutheo) March 13, 2020