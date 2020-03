Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter # 121

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Pendant ce temps l’action de Netflix grimpe de 15%, youpi !

Est-ce la solution pour s’assurer d’un travail bien fait ?

Coronavirus et télécoms : l’appel est lancé, l’espoir fait vivre.

Free ne peut pas rivaliser mais a le mérite d’avoir fait un geste. Sosh ne devrait en revanche pas emboîter le pas… Pourtant le réseau est là !

Chez Sosh, nous n’offrons pas des gigas, mais nous nous positionnons sur la qualité de notre réseau, numéro 1 et ce depuis la 9ème année consécutive. Je reste à votre disposition et je vous souhaite une belle journée. ˆLu Orange conseil (@Orange_conseil) March 13, 2020

On aura tout lu ! Conspiration 2.0 !

Quand ça ne veut pas ça ne veut pas !