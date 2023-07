Bouygues Telecom lance une nouvelle Box Pro evolutive

Une nouvelle offre dédiée aux artisans et commerçants ainsi qu’aux professions libérales comprenant internet, téléphonie, visio et standard téléphonique.

La connexion internet est devenue essentielle pour les commerces et entreprises. Bouygues Telecom lance ainsi sa Box Pro Evolutive, avec une fibre allant jusqu’à 1Gbit/s, le WiFi 6 ainsi qu’un équipement (poste et casque) préconfiguré pour la téléphonie. Le but étant de proposer une installation simple (Plug and Play) et rapide avec une disponibilité sous 5 jours, pour 49.99€/mois hors taxes avec un engagement de 12 mois.

Mais les plus grandes nouveautés sont des fonctionnalités “inédites” annoncées par l’opérateur. Notamment son évolutivité, grâce à la possibilité d’ajouter autant de lignes que nécessaires et une activation en quelques minutes. De plus, l’offre se veut disponible avec un routeur intégré permettant d’activer la connexion 4G en cas de panne réseau ou avant le raccordement fibre. Sans oublier un standard téléphonique assurant la gestion des appels entrants avec un message d’accueil, une musique d’attente, un aiguillage vers d’autres postes etc… De plus, une solution sécurisée de visioconférence est également fournie, ne nécessitant aucune installation puisqu’elle fonctionne à 100% sur le web.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox