Freebox Pop, mini 4K et Apple TV : une série culte revient sur Pluto TV

Pluto TV annonce le retour de la chaîne dédiée à la série comique “Marié et deux enfants” sur sa plateforme AVOD.

Il est à nouveau possible de suivre les aventures de la famille Bundy sur Pluto TV. La plateforme de streaming financée par la publicité a annoncé ce weekend le retour du canal dédié à la série”Marié et deux enfants”, qui avait disparu depuis quelque temps.

Si le service de Paramount Global n’a pas expliqué la raison de la disparition, la chaîne est à nouveau disponible soit via une recherche soit dans la section “Séries internationales” de la plateforme.

Très simple d’accès, sans aucune contrainte d’inscription, ce service AVOD propose plus de 100 chaînes dans l’Hexagone et de plus de 1000 films et séries en illimité à la demande. Sa force est d’être disponible sur la majorité des écrans, soit les TV connectées, smartphones, tablettes, mais aussi Android TV, Apple TV, Fire TV et Chromecast. Les abonnés Freebox Pop et mini 4K y ont droit directement sur leur box TV via l’application disponible sur le Play Store, qui s’est récemment améliorée.

