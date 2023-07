C’est parti pour OCS à 1€ par mois et plusieurs services avec un mois gratuit sur Prime Video

En plus d’une offre promotionnelle sans engagement sur OCS, les abonnés Amazon Prime peuvent découvrir gratuitement Universal +, Filmo, Universciné et Shadowz pendant un mois.

De quoi découvrir de nombreux programmes en tout genre. En annonçant son Prime Day, Amazon avait également promis la mise en place de promotions sur son service de SVOD et c’est désormais chose faite. Après avoir lancé le mois offert au Pass Warner la semaine dernière, les abonnés Amazon Prime peuvent essayer plusieurs services de streaming sans rien dépenser, ou presque dans le cas d’OCS.

Ainsi, le service OCS est ainsi disponible pour 1€ le premier mois avant de passer au tarif habituel de 12.99€/mois. L’offre est valable jusqu’au 17 juillet sans engagement et si vous ne souhaitez bénéficier que du premier mois à tarif réduit, il suffira de se désabonner avant la date de renouvellement. L’occasion de découvrir, entre autres, The Walking Dead : Dead City, House of the Dragon, ou encore la série Succession. Sur la plateforme du service, ce sont 7 jours d’essai gratuit qui sont proposés.

Si vous souhaitez essayer d’autres plateformes, Amazon a également annoncé offrir un mois de découverte pour les services Universal +, Filmo, Universciné et Shadowz, en plus de périodes d’essais sur d’autres services comme 7 jours offerts sur Outbuster oy 14 jours sur Gaumont Classique. Là encore, ces offres sont sans engagement. L’accès Prime Video est réservé aux détenteurs d’un abonnement Amazon Prime, inclus sur Freebox Detal et offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Révolution, Pop ou mini 4K avec un forfait Free Mobile rattaché.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox