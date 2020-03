Freebox Delta : une nouvelle interface est disponible pour Prime Vidéo mais rend le service inutilisable

Une nouvelle interface de Prime Video est désormais disponible dans l’interface TV de la Freebox Delta, mais celle-ci rencontre de nombreux problèmes et les vidéos ne sont plus accessibles.

Depuis fin octobre, Free a intégré dans son offre Freebox Delta, tous les services d’Amazon Prime et donc la plateforme de SVoD Prime Vidéo. L’interface de service sur Freebox Delta est similaire à l’interface de l’application TV que l’on retrouve entre autres sur Xbox, PlayStation et Apple TV. Dans la partie supérieure, vous avez les boutons donnant accès aux différentes catégories : Séries, Films, Enfants et Favoris. Les contenus sont affichés sous la forme d’une grille de vignettes de prévisualisation. Mais cette interface a totalement été changée, et elle n’est vraiment pas au point.

La nouvelle interface de Prime Vidéo sur Freebox Delta comparée à l’ancienne

Tout a été revu sur la nouvelle interface avec un menu qui est désormais latéral alors qu’il était horizontal auparavant. Mais la première chose qui frappe est que celle-ci est en anglais et toutes les descriptions de séries également, exception faite des séries produites en France. Et il n’est pas possible, en tous cas pour le moment, de changer la langue.

La nouvelle interface de Prime Vidéo

Pour rappel, l’ancienne interface de Prime Vidéo

Un service Prime Vidéo qui est devenu inutilisable sur Freebox Delta

Cette nouvelle interface ne plaira peut être pas à tout le monde, même si elle reprend les mêmes catégories que l’ancienne. En effet, le menu latéral n’est pas rétractable, ce qui prend beaucoup de place sur l’écran. D’autant plus que les vignettes sont désormais beaucoup plus grosses. Mais surtout aucun programme ne fonctionne, et un écran d’erreur s’affiche lorsque l’on souhaite lancer un contenu.

Cette nouvelle interface interroge donc. Est-ce un bug et n’aurait-elle jamais dû être lancée sur la Freebox Delta ? A-t-elle été lancée trop tôt, sans avoir été testée ? Est-ce un test temporaire ? Dans tous les cas, il faut impérativement qu’une mise à jour de cette interface soit entreprise sur Freebox Delta car elle s’avère inutilisable.