nPerf : l’application pour tester vos débits 3G,4G et Wi-Fi se met à jour sur Android

Presque incontournable pour tester ses débits 3G, 4G mais aussi 5G ou Wi-Fi, l’application nPerf se met à jour sur Android avec une correction et amélioration.

Estampillée, 2.6.8, cette nouvelle version corrige un bug “faisant que certains tests n’étaient pas liés au compte utilisateur”, expliquent les développeurs. A noter également l’ajout de la détection 5G sur certains appareils Huawei, emboîtant le pas aux terminaux OnePlus et LG.

Disponible gratuitement sur Android et iOS, l’application mobile nPerf permet entre autres d’évaluer la qualité de sa connexion 3G, 4G ou Wi-Fi en effectuant un test de débit descendant, et montant, un test de navigation sur plusieurs sites Internet et de streaming vidéo avec trois qualités d’affichage. En fin de test, est délivré un nombre de points reflétant la qualité globale de la connexion.

Lancement d’un partenariat entre nPerf et Univers Freebox

Annoncé la semaine dernière, un nouveau partenariat prend forme entre nPerf et Univers Freebox. Très prochainement, vous pourrez donc tester le débit de votre Freebox directement depuis notre site internet. Dans le même temps, vous aurez également accès au Top des débits chez Free ou encore aux meilleurs débits du mois. Il vous sera également possible d’afficher les performances de votre connexion directement en signature de vos commentaires ou vos posts sur le forum.