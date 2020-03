Mea culpa : le cache pour Freebox Révolution inventé par un Freenaute a bien une utilité, tout dépend de l’âge du Server

Nous vous rapportions mardi la création d’un Freenaute qui permet d’éteindre totalement l’écran de du Freebox Server. Mais si, comme nous vous l’indiquions, il est possible de régler la luminosité, l’écran ne s’éteint pas toujours totalement, tout dépend en réalité de l’age de votre Freebox

En effet, au bout d’un certain temps, la luminosité de l’écran tactile du serveur de la Freebox Révolution diminue et de ce fait la l’écran est totalement éteint quand le curseur de luminosité est à 0, comme ce fut le cas lors de notre test. Mais pour les Freebox Révolution plus “jeunes”, si l’intensité lumineuse baisse, elle ne s’éteint pas totalement, d’où l’intérêt de l’invention d’Antoine, qui nous l’a remarquer sur Twitter.

Je suis l’auteur de la pièce 3D, la vidéo parle d’elle même, à 0 c’est pas éteint 😅 pic.twitter.com/Cpy3CN1cvO Antoine Turmel (@AntoineTurmel) March 3, 2020

Si vous êtes donc gênés par l’allumage constant de l’horloge présente sur le Server, et qu’elle ne s’éteint pas totalement en mettant le curseur de luminosité à 0, Antoine a donc réalisé un modèle 3D, imprimable reprenant les dimensions du boîtier pour cacher le cadran horaire et les flèches directionnelles. Vous télécharger ce modèle 3.D sur le site thingiverse.com