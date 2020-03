Cdiscount mobile revient à la charge avec son forfait à 30 Go pour 2.99€/mois

Après une brève promo à 50 Go, Cdiscount Mobile relance sa série limitée à 30Go pour 2.99/mois pendant six mois.

Le forfait est proposé jusqu’au 13 mars prochain, pour 2.99€/mois durant les six premiers mois, sans engagement. Une fois la période promotionnelle terminée, le forfait revient à son prix initial de 12,99€/mois. A noter qu’il faudra s’acquitter de 10€ de carte SIM lors de la première commande.

Le forfait propose 30Go de data, auquel on ajoute une enveloppe de 10Go utilisables dans l’Union européenne et dans les DOM. Il comprend également les SMS/MMS et appels illimités.