Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms… le téléphone est en route, Free Mobile et Orange trouvent un accord etc…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

3 Mars 2011 : Free signe avec Orange pour l’itinérance 2G, étendu à la 3G

C’est un engagement qui définira en grande partie ce qu’est encore le réseau de Free : les premiers pas vers l’itinérance ont été faits le 3 mars 2011. Orange s’engageait ainsi à permettre l’itinérance du réseau Free Mobile sous réserve que celui-ci couvre 25% de la population. Un accord similaire a été signé pour la 4G, qui prendra fin l’année prochaine.

3 Mars 1847 : Naissance d’Alexander Graham Bell, inventeur du téléphone

On ne parle pas beaucoup des inventeurs dans cette chronique, mais s’il y’en a un à évoquer, c’est bien sûr Graham Bell. Cet homme né en Ecosse et qui sera naturalisé Américain est majoritairement connu comme l’inventeur du téléphone. Si depuis 2012, l’antériorité d’un inventeur italien nommé Antonio Meucci est reconnue, l’histoire retiendra plus le nom de Graham Bell.

Voici pour l’occasion une petite vidéo comique portant sur l’inventeur.

1er Mars 2006 : Dorcel TV est créée

Avis aux amateurs de films interdits aux moins de 18 ans, Dorcel TV fête cette semaine ses 13 ans. La chaîne payante proposant les films Marc Dorcel est arrivée sur les téléviseurs et est toujours en cours de diffusion, accessible par cable,satellite et xDsl.

Pour les curieux et les amateurs , Dorcel TV est disponible sur le canal 370 de Freebox TV

1er mars 1987 : la sixième chaîne voit le jour

M6 a eu 33 ans cette semaine ! La sixième chaîne de télévision a été lancée très peu de temps après la Cinq, permettant aux téléspectateurs de découvrir de nouveaux horizons avec cette nouvelle chaîne généraliste, dont l’émission a commencé à 11 heure en France.

Voici d’ailleurs les premières minutes de la toute nouvelle chaîne

29 février 2012 : la Freebox Révolution accueille pour la première fois un MMORPG

Une nouveauté surprenante à l’époque. Gameloft a lancé en exclusivité TV sur la Freebox un MMORPG nommé Order & Chaos Online. Une première, mais fut-ce une bonne idée ? On ne saurait dire… Cependant, les abonéns ont pu profiter du jeu avec un mois gratuit lors du lancement, notamment grâce au GamePad livré avec la Freebox Révolution.

Y avez-vous déjà joué sur la Freebox ?