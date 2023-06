Pornographie en ligne : une nouvelle solution de vérification d’âge testée par un acteur bien connu

Dorcel fait appel à un nouvel outil développé par une startup marseillaise pour vérifier l’âge des utilisateurs souhaitant accéder à son site.

Une expérimentation qui va durer un mois. L’accès trop facile des mineurs aux plateformes proposant du contenu pornographique sur le web fait l’objet de bien des attentions. Le ministère du numérique annonçait début mars souhaiter expérimenter une solution de vérification d’âge avec un “double anonymat”. Ce test a déjà démarré sur des sites dont Dorcel.

Le principe, développé par GreenBadg, est plutôt clair. La vérification est effectuée par un acteur autre que le site comme un opérateur télécom, un fournisseur d’identité numérique ou autre organisme capable de prouver la majorité d’une personne. Le tout en conservant justement un anonymat de l’utilisateur face au site. Ainsi, sur Dorcel, l’utilisateur doit s’inscrire sur GreenBadg, où il lui est demandé de fournir une pièce d’identité et un selfie vidéo, avec une vérification de la date de naissance. Une fois la procédure terminée, l’utilisateur reçoit un badge valable trois ans et n’aura plus qu’à scanner un QR Code pour accéder à la plateforme.

Certaines difficultés demeurent cependant : le rallongement du parcours utilisateur, la nécessité pour les plateformes pornographiques de faire confiance à cette entreprise… D’autant plus pour des sites souvent basés à l’étranger.

Source : BFMTV

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox