Demo Alexa sur Freebox Delta : Vous allez être bluffés par “Mentalist Show” qui lit dans vos pensées

Un des services disponibles avec Freebox Delta est l’assistant vocal Alexa. De nombreuses fonctionnalités additionnelles sont disponibles sur celui-ci, via l’installation de skills. Univers Freebox vous propose chaque semaine une démonstration de celles-ci.

Aujourd’hui nous vous proposons une skill nommée “Mentalist show”. Cette application vocale propose 12 tours de mentalisme et de fun présentés comme un spectacle interactif. Nous avons essayé et c’est souvent bluffant. Parmi tous les tours disponibles, nous vous proposons de faire le test des couleurs avec nous, et ainsi découvrir si Alexa sait lire dans vos pensées.

Bien sûr, comme toutes les autres “applications” Alexa dont nous vous proposons la démonstration, celle-ci est entièrement gratuite. Vous pouvez télécharger la skill “Mentalist show” sur le store Alexa

Découvrez la démo de “Mentalist show”

Pour savoir comment installer une skill Alexa sur votre Freebox Delta, vous pouvez retrouver le tutoriel Vidéo d'Univers Freebox.