Sosh lance enfin son premier forfait 5G dans un contexte particulier et très concurrentiel

Le 1er juin, Sosh dégainera son premier forfait 5G avec 140 Go de data. Si le prix n’est pas encore connu, l’opérateur cherchera à relancer la machine à recruter des abonnés chez Orange.

“On aura la 5G demain sur les offres Sosh“, affirmait Fabienne Dulac, ex-CEO d’Orange France en avril 2022. Plus d’un an plus tard, c’est le moment propice au vu de la situation actuelle. Dernière marque low-price d’opérateur à ne pas proposer la nouvelle génération de téléphonie mobile, Sosh devrait dégainer demain sa première offre 5G, un forfait 140 Go dont le prix n’est pas connu, annonce l’opérateur ce 31 mai dans une nouvelle page dédiée.

Depuis 3 ans, la décision de porter la 5G uniquement à travers la marque Orange était expliquée par “une amélioration du débit et une amélioration de la qualité” et par les investissements réalisés par l’opérateur historique. Alors que SFR et Bouygues Telecom proposent pour leur part des offres compatibles, Orange tempérait en expliquant que cette intégration s’est faite “avec des augmentations de prix qu’ils ont aussi embarqué sur les offres low-cost. Nous avons fait le choix de rester sur des offres low-cost qui offrent une plus grande différenciation de prix” entre ses deux marques. “C’est une question de stratégie“, ajoutait sa numéro 1.

Aujourd’hui, le contexte pousse Orange à lancer sa 5G chez Sosh pour deux raisons, la première est sa décision d’avoir augmenté ses prix en début d’année sous couvert de l’inflation. La seconde réside dans le fait que l’opérateur se voit désormais distancé dans sa quête de nouveaux abonnés. Seulement 3000 forfaits écoulés lors du premier trimestre 2023 contre 172 000 pour le leader Free Mobile.

Selon Sosh, cette première offre 5G sera accessible en France métropolitaine uniquement dans les zones déployées (réseau 5G en cours de déploiement). Le débit maximum théorique de connexion en réception s’élèvera jusqu’à 2,1 Gbit/s dans les zones couvertes en 3,5 Ghz avec agrégation des quatre bandes de fréquences 4G et jusqu’à 615 Mbit/s pour les zones couvertes en 2,1 Ghz utilisée pour la 4G.

