Ca s’est passé chez Free et dans les télécoms : les offres Freebox font peau neuve, un nouveau challenger sur le mobile…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs…

29 mai 1996 : Bouygues entre sur le marché de la téléphonie mobile

Here comes a new challenger ! Après Itinéris et SFR, Bouygues Telecom vient dynamiser le marché de la téléphonie mobile, jusque-là en duopole entre les deux opérateurs. Cela reste une révolution assez ciblée, puisqu’à l’époque, 2% des Français possédaient un téléphone portable, qui ressemblait plus à un talkie-walkie qu’autre chose. Il invente le forfait mobile : pour 36€ (240 francs), il propose trois heures d’appel par mois avec un répondeur gratuit. À cette époque, le forfait est une révolution. Car jusqu’alors, toutes les communications étaient facturées à la minute. À l’époque, Bouygues avait lancé son service en grande pompe, avec feu d’artifice et un grand chapiteau.

29 mai 2018 : Free acquiert les droits de la Ligue 1

Les prémices d’un service lancé deux ans après. Le 29 mai 2018, l’opérateur de Xavier Niel annonce avoir remporté les droits de diffusion du lot 6 de la Ligue 1, pour les saisons 2020/2021 à 2023/2024.

De quoi proposer en quasi-direct les buts, les plus beaux arrêts et les meilleurs moments de chaque match. Depuis, l’opérateur a donc lancé son service Free Ligue 1 Uber Eats, disponible sur Android, iOS et Freebox. En plus des extraits de match, il propose également de nombreuses émissions, des documentaires et des programmes plus divertissants, toujours autour du ballon rond. Il est inclus pour les abonnés Freebox et Free Mobile et proposé en option.

31 mai 1999 : France Télécom propose son abonnement téléphonique à 100 francs par mois

Retour au millénaire dernier. France Telecom était alors autorisé à commercialiser un abonnement téléphonique à prix forfaitaire pour internet. Souvenez-vous, 23 ans auparavant, ce que voulait dire accéder à internet…

Il fallait alors payer un abonnement à un fournisseur d’accès, mais aussi payer les communications téléphoniques ! Le nouveau forfait de France Télécom lancé le 31 mai 1999 propose alors un nouveau modèle d’offre, donnant droit à 20 heures de connexion pour 100 francs par mois, ce qui ne dispense pas de payer un abonnement à un fournisseur d’accès. Ce qui rend à peu près un coût de 5 francs de l’heure en semaine à partir 18h, le mercredi à partir de 14h et le week-end. Faisant ainsi de la France l’un des pays de l’UE les moins chers pour se connecter à internet.

31 mai 2005 : Accord trouvé entre Free et France Télécom pour le déploiement du haut débit L’ancêtre d’Orange et Free sont tombés d’accord pour un plan crucial dans le déploiement du haut débit en France. Le 31 mai 2005, l’opérateur de Xavier Niel annonce sa volonté de dégrouper un nombre significatif de NRA HD présents en zones résidentielles, dans le cadre du plan NRA HD, qui avait pour but d’améliorer l’accès au Haut Débit en France. Un accord gagnant-gagnant, où chacun a su se mettre dans les bottes de l’autre pour étendre la couverture en ADSL.

31 mai 2018 : Free change complètement ses offres Freebox

Un grand changement dans la politique commerciale de Free a eu lieu ce 31 mai 2018. L’opérateur abandonnait en effet ses offres historiques à prix fixe pour opter pour une promotion la première année avant d’arriver à un prix plus élevé les années suivantes, le tout avec un engagement d’un an. Une politique que Free continue d’adopter 5 ans après, y compris pour ses nouvelles box comme ce fut le cas pour la Freebox Delta et la Pop. Ci-dessous, les tarifs proposés sur les offres disponibles à l’époque, avec deux offres qui ont disparu depuis.

1er juin 2006 : l’ARCEP permet définitivement à Free de proposer les appels vers le fixe gratuitement

Un gain de cause qui rassurait les Freenautes il y a maintenant 16 ans. Après une saisie de la part de Neuf-Cegetel, Free était remis en cause concernant la gratuité des appels vers les lignes fixe en France. L’ARCEP a finalement tranché et c’est le 1er juin 2006 que la gratuité de ces appels était rendu définitive et approuvée par le gendarme des télécoms.

3 juin 1880 : Graham Bell fait passer le son par la lumière

Un lointain ancêtre de la Li-Fi, cette technologie qui fait passer les ondes internet par la lumière. Ce “photophone” que l’on doit à Graham Bell, inauguré le 3 juin 1880 fonctionne de cette manière :

La voix, amplifiée par un microphone, fait vibrer un miroir qui réfléchit la lumière du soleil. Quelque 200 mètres plus loin, un second miroir capte cette lumière pour activer un cristal de sélénium et reproduire le son voulu. Une technologie qui a cependant été assez vite abandonnée, puisque la transmission pouvait assez vite être coupée par n’importe quel obstacle.

Ici un schéma de l’émetteur du photophone

3 juin 2019: Orange, premier opérateur français à proposer l’eSIM sur smartphone

Une nouveauté dans l’Hexagone qui aura mis un peu de temps à arriver. Les abonnés Orange et Sosh ont en effet été les premiers à pouvoir utiliser l’eSIM sur certains iPhone dès le 3 juin 2019. Cette fonctionnalité était bien sûr limitée aux iPhone compatibles. Bouygues Telecom et SFR suivront, puis Free qui au départ n’était pas fan de la technologie finira par la proposer.

