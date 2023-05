Fin de Salto : mécontent, Bouygues Telecom veut faire passer TF1, M6 et France Télévisions à la caisse

Bouygues Telecom réclame une indemnisation aux trois actionnaires de Salto suite à l’arrêt de la plateforme.

Tous dans le même panier même TF1, pourtant filiale du même groupe. A la suite de l’arrêt brutal de Salto le 27 mars dernier après seulement deux années d’existence, Bouygues Telecom s’estime lésé et a demandé une indemnisation aux cofondateurs de la plateforme, à savoir M6, France Télévisons et donc TF1, révèle L’Informé.

Seul FAI a avoir distribué en direct Salto, Bouygues Telecom en avait fait un argument de vente en l’offrant pendant six mois à ses nouveaux abonnés. Sur chaque souscription à la plateforme via ses box, Bouygues Telecom touchait un pourcentage. A ses yeux, le manque à gagner est important. L’opérateur a réalisé plusieurs simulations, la plus conséquente avoisinerait les 5 millions d’euros.

Salto avait réussi à séduire 900 000 abonnés, mais la majorité d’entre eux ne provenaient pas de Bouygues Telecom. De son côté, Prime Video, qui lui aussi a distribué Salto, n’a pour sa part pas effectué de demande de dédommagement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox