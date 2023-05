Une application officielle de Free disparaît soudainement sur iOS

Est-ce la fin de l’application Free Assistance ? Il n’est en tout cas plus possible de la télécharger et de s’y connecter.

Abandonnée puis relancée en juin 2021 dans une version résolument plus moderne, l’application “Free Assistance” n’est aujourd’hui plus disponible sur l’App Store d’Apple en effectuant une recherche via un iPhone.

Pour les abonnés ayant déjà téléchargé l’application, l’accès est également impossible, un écran blanc apparaît au lancement, laissant penser à un bug technique important ou à un clap de fin. La version Android reste pour le moment disponible.

Lancée en 2015, “Free Assistance” permet d’accéder facilement à l’assistance Freebox et Free Mobile via la consultation de nombreux articles et vidéos de l’opérateur et d’être informé de ses dernières actualités. Les utilisateurs peuvent y suivre la mise à jour de leur ticket et être alertés des orages dans leur département.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox