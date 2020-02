Apple : 5 iPhone parmi les 10 smartphones les plus vendus en 2019

Sur l’année 2019, Apple a placé cinq de ses smartphones dans le classement des meilleures ventes, y compris ses dernières références. Samsung et Xiaomi font également partie de ce Top 10.

Le cabinet d’analyse Omdia vient de publier son classement des smartphones les plus vendus en 2019. Pour la moitié, ce sont des modèles iPhone. On y retrouve en effet l’iPhone XR introduit fin 2018, en 1ère place, mais également les iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max lancés fin 2019, aux 2e, 9e et 6e places. Une bonne performance, sachant que la période de commercialisation de ces derniers se concentre sur quelques mois à peine, en 2019.

Il y a même l’iPhone 8 de 2017, toujours au catalogue en guise de produit d’appel avec un prix de 539 euros. Il occupe la 7e place.

Samsung a également quelques smartphones dans ce Top 10, mais point de Galaxy S ou de Galaxy Note. Le géant sud-coréen est représenté par les Galaxy J2 Core, Galaxy A10, Galaxy A20 et Galaxy A50, des modèles d’entrée et de milieu de gamme qui s’emparent des 10, 3e, 5e et 4e places.

Enfin on retrouve l’une des starlettes de Xiaomi, à savoir le Redmi Note 7 que nous avions d’ailleurs testé et qui fut une référence sur le créneau des smartphones à 200 euros. Il se retrouve en 8e position de ce classement.

Source : 9to5mac