Tuto vidéo Univers Freebox : Vous déménagez ? Tous les conseils pour faire suivre votre Freebox sans perde la connexion

Toutes les semaines, Univers Freebox vous propose des tutoriels et des astuces pour découvrir comment utiliser tous les services de votre Freebox ou de Free Mobile.

Aujourd’hui, nous allons voir comment réaliser un déménagement en toute quiétude. Outre les cartons et les meubles, il faut également penser à transférer sa Freebox à sa nouvelle adresse. Pour cela, Free s’occupe de tout, encore faut-il s’y prendre dans les bons délais. Dans ce tutoriel nous vous donnons donc toutes les clefs pour déménager votre Freebox avec succès, et pour avoir la connexion dans son nouveau logement lorsqu’on y emménage. Cette opération est totalement gratuite pour les abonnés, mais il faut tout de même s’y préparer et comprendre comment cela fonctionne. Vous allez donc découvrir les coulisses, la procédure à réaliser par l’abonné et nos astuces pour que cela se passe au mieux.

Pour ne rater aucune de nos vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube d’Univers Freebox