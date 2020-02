Réseaux mobiles : comprendre comment l’information circule à travers les ondes

Depuis des années, nous envoyons machinalement et quotidiennement des messages, photos et vidéos à notre famille et à nos amis. Mais comment voyagent-ils jusqu’aux destinataires ?

Proposée par le CEA et l’Esprit Sorcier, une vidéo de vulgarisation vous propose de suivre le cheminement d’un message, d’une photo ou d’une vidéo à travers les ondes. Elle explique notamment la conversion effectuée du côté de l’expéditeur et du destinataire, ainsi que la circulation du signal entre les antennes-relais, également appelées stations de base.

La vidéo est par ailleurs l’occasion de revenir sur les spécificités de la 5G par rapport à la 4G. Des spécificités qui laissent envisager de meilleurs débits et permettent de prendre en compte le nombre grandissant d’appareils connectés. Sont notamment évoquées les ondes millimétriques reposant sur les très hautes fréquences.