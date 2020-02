Reportage France 2 : “Quand le réseau Orange ne répond plus”

L’œil du 20 h est une rubrique diffusée pendant le journal télévisé de France 2. Cette dernière s’est penchée sur les problèmes que rencontrent certains foyers en Gironde depuis la fin de l’année 2019.

Plusieurs témoignages nous sont présentés. Un couple de personnes âgées dit ne plus avoir de ligne téléphonique ni de connexion internet depuis noël dernier, au point de finir par se sentir coupé du monde et malgré cela les factures continue d’être prélevées chaque mois.

En gironde sur 3 villages, ce sont 150 foyers qui se retrouvent sans service depuis de nombreux mois. Cette avarie de connexion impact sur les activités commerciales de certain. Une vendeuse de Fioul en panne de téléphone entre novembre et février, indique recevoir 98 % de ces commandes par téléphone et accuse une perte de 30 000 € de chiffre d’affaire en plus des mois sans dormir.



Le Vice-président chargé de la Citoyenneté, relations avec les usagers, communication et accès numériques déplore un réseau mal entretenu que ce soit dans les airs ou sous terre. 35 000 poteaux téléphoniques sont à changer et le réseaux cuivre n’est pas entretenu comme il le devrait.

Orange s’est fait fortement taper sur les doigts le 12 février 2020 lors d’une audition de Sébastien Soriano président de l’Arcep. La gironde n’est pas un cas isolé et Orange se voit menacé d’une amende de plusieurs millions d’euros s’il n’améliore pas les délais de réparation de son réseau.

Orange annonce avoir embauché 200 techniciens et investit 20 millions d’euros supplémentaires en 2019 sur l’entretien de son réseau.