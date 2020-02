Canal+ lance une nouvelle vente privée et permet de bénéficier de Netflix, OCS et bientôt Disney+ à un prix attractif

Un abonnement à Canal+ et au pack Ciné Séries avec Netflix, OCS et bientôt Disney+ inclus, le tout au tarif de 26,90€/mois au lieu de 36,90€, cela vous tente ? La nouvelle vente privée de la filiale de Vivendi le permet.

Une belle aubaine, Canal+ fait son retour aujourd’hui sur Veepee jusqu’au 6 mars prochain avec son habituelle offre promotionnelle : un abonnement “100% digital” à la chaîne Canal+ (incluant Canal Décalé et myCanal) sans engagement à 9,90€/mois au lieu de 19,90€/mois, le tarif est garanti pendant 24 mois.

Une fois abonné à cette vente privée, il est ensuite tout à fait possible de souscrire aux différents packs thématiques de Canal+ sans modifier le tarif promo de l’abonnement. Autrement dit, libre à vous de jeter votre dévolu sur l’offre ultime des fans de séries et de cinéma à savoir le Pack Ciné Séries de Canal + à 17€/mois incluant notamment Netflix (Standard 2 écrans HD), OCS (HBO), les chaînes Ciné+ mais aussi à compter du 24 mars prochain Disney+. Il vous en coûtera en tout et pour tout 26,90€/mois même s’il faut rappeler que le mode de réception de l’abonnement Canal+ est “100% digital” (PC/MAC, Tablette, Smartphone et sur TV via Airplay et Chromecast).