Rappel : 8 chaînes sont offertes jusqu’à la fin du mois sur la Freebox

Découvrez gratuitement les nouvelles chaînes de Freebox Tv et même d’autres.

Dans le cadre du nouveau plan de service déployé mi-avril sur Freebox TV, Free a fait un joli cadeau à tous ses abonnés en offrant la plupart d’entre elles, et même d’autres. Et elles sont offertes encore jusqu’ai 31 mai et seront ensuite disponibles dans un nouveau pack dédié, nommé WB, pour Warner Bros au tarif de 5,99€/mois.

Nous vous proposons un résumé de toutes les chaînes de ce pack que vous pouvez découvrir gratuitement jusqu’à la fin de ce mois

Chaines offertes jusqu’au 31 mai sur Freebox TV

Warner TV canal 57

Discovery Investigation canal 65

Discovery Channel canal 66

Toonami canal 82

TCM Cinéma canal 123

Cartoonito (ex-Boing) canal 144

Cartoon Network canal 145

Boomerang+1 canal 146

Comme d’habitude pour ce genre d’offre promotionnelles, il n’y a aucune manipulation à réaliser, il suffit de se rendre sur les canaux des chaines concernées jusqu’à la fin du mois. Il n’y a aucun engagement, la période de gratuité s’arrêtera automatiquement le 31 mai.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox