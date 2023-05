TF1 renforce sa présence sur les écrans des Français en signant un partenariat avec Amazon

MYTF1, la plateforme de streaming du groupe TF1 débarque sur Amazon Fire TV.

Déjà présente sur les box, smartphones, TV connectées (Samsung, LG, Hisense) et sur les Smart TV équipées du système d’exploitation Android (TCL, Philips, Sony, Xiaomi, etc), MYTF1, la plateforme leader aux 29 millions de visiteurs uniques mensuels renforce sa présence au sein des foyers français.

Les utilisateurs équipées d’un appareil Amazon Fire TV Stick, Fire TV Cube, d’un Echo Show 15 ou d’une smart TV compatible peuvent désormais accéder à MYTF1 en téléchargeant l’application et peuvent également profiter d’un accès rapide aux contenus du groupe TF1 via la télécommande vocale équipée d’Alexa grâce à la requête « Alexa, démarre MYTF1 ».

“Le partenariat signé avec Amazon s’inscrit dans la volonté du groupe TF1 d’accompagner l’évolution des usages de consommation vidéo des Français et de rendre accessible ses contenus sur tous les supports”, indique un communiqué

En se connectant sur MYTF1 sur Fire TV, il est possible d’accéder gratuitement à un catalogue de 5 000 heures de contenus avec du cinéma (plus de 100 films), des fictions étrangères (Mad Men, Les Tudors, etc), des fictions françaises (RIS Police Scientifique, Le tueur du lac), des mangas (Naruto, Detective Conan) et des dessins animés.​ Les 50 chaînes thématiques gratuites de son offre AVOD sont aussi de la partie. Au programme, des marques iconiques sur des genres variés (« séries » avec Dawson, Alerte à Malibu ou Sous le soleil, « humour » avec le Palmashow ou Les Inconnus, « manga » avec Naruto, « jeunesse » avec la Pat Patrouille ou encore « TV réalité » avec La bataille des couples, etc.

L’offre MYTF1 MAX (4,99€ par mois sans engagement) est sans surprise disponible, les utilisateurs pourront profiter des avant-premières de 48H sur les séries quotidiennes, des replays à 30 jours ; le tout sans interruption publicitaire et en qualité supérieure (HD) pour un meilleur confort de visionnage.

Pour Claire Basini, DGA des activités B2C du groupe TF1 : « Le partenariat noué avec Amazon marque une nouvelle étape dans le déploiement de MYTF1 sur tous les écrans, désormais accessible auprès de 85% des Français équipés d’une TV connectée. Nous nous réjouissons de pouvoir proposer la richesse et la qualité de nos contenus tels que The Voice, Koh-Lanta ou Quotidien aux utilisateurs d’Amazon Fire TV ».

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox