Free ne s’arrête plus et lance une deuxième vente privée

Après avoir fait son retour jeudi dernier sur Veepee avec une nouvelle offre promotionnelle mobile, Free récidive déjà et lancera demain une vente privée Freebox.

Mobile et fixe, tout le monde est servi. Comme tous les trimestres, l’opérateur de Xavier Niel chercher à booster ses recrutements. Seulement quelques jours après le lancement d’une vente privée sur le mobile (forfait 100 Go + Redmi Note 8T offert), Free proposera dès demain à 19h une offre promotionnelle Freebox Révolution avec TV by Canal sur le site d’e-commerce. Si son tarif n’est pas encore connu, l’abonnement devrait sans doute être proposé à 9,99€/mois pendant 1 an comme ce fut le cas en septembre dernier. Le rendez-vous est pris.