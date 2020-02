Microsoft veut lancer son antivirus sur Android et iOS avant la fin de l’année

Le géant américain veut proposer son antivirus Defender sur les deux OS majeurs de smartphones.

A défaut d’avoir réussi a s’imposer sur le mobile avec son OS Windows Phone, Microsoft veut être présent sur les smartphones avec des applications. Notamment le lancement d’une déclinaison de son antivirus sur iOS et Android.

Des applications Microsoft chez Google et Apple

La firme de Redmond a récemment lancé son application Office, regroupant les fonctionnalités de Word, Excel et Powerpoint sur l’OS de Google et d’Apple et ne souhaite pas s’arrêter là.

Le prochain gros projet de Microsoft est de décliner son antivirus Defender sur mobile, afin de luter contre les tentatives de phishing, mais aussi les malwares souvent décriés sur Android notamment. Si l’application se trouvera sur les deux stores d’application d’Apple et Google, le géant américain veut également cibler les professionnels qui sont souvent la cible de phishing.

Côté interface, pas vraiment d’information mais elle devrait être différente de la version Desktop. Microsoft en fera une présentation lors de sa Conférence RSA la semaine prochaine, mais en attendant, il reste avare quand il s’agit de détailler le fonctionnement de l’application, affaire à suivre.

