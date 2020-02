Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter # 118

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Phishing Free Mobile, la dérive. Mais où est l’arnaque ? Dans tous les cas, ne cliquez pas sur le lien !

J’ai jamais eu un cas comme ça 🙂 @UniversFreebox

Un mail pishing ne tente pas de dérober vos données mais vous oriente vers un site de people pic.twitter.com/Zy3GWiHHVu Fatih Karakaya (@GundemFransa) February 21, 2020

Free aurait-il aimé une nouvelle news de Le Gorafi ? Recyclage certes mais toujours aussi efficace !

La bonne blague un mois avant l’arrivée de Disney+ en France !

On parle souvent de séries, c’est vrai. Mais comme il n’y a pas que ça dans la vie : quels films tu aimerais voir sur Netflix ? On va faire au mieux pour satisfaire les demandes ! Netflix France (@NetflixFR) February 21, 2020

Comment te dire… Netflix France (@NetflixFR) February 21, 2020

Avant la remontée de ce travail d’orfèvre sur Twitter ! Et deux jours plus tard, après la réaction de SFR. Comme quoi, se plaindre sur l’oiseau bleu peut fonctionner !

Merci la puissance des réseaux sociaux 😍 pic.twitter.com/5t9t22IpkH Bidule (@Bidule45) February 19, 2020

Bonus : Nous aurons la même réaction. Allez Free, on y croît !