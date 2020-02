Apple voudrait offrir plus de liberté à ses utilisateurs

Un peu plus de liberté du côté d’Apple. La firme à la pomme pourrait en effet apporter quelques évolutions en ce sens avec ses prochains OS mobiles.

Comme chaque année, Apple proposera un nouvel système d’exploitation mobile. Ils seront même deux en 2020, sachant qu’il y a désormais une branche iOS pour les smartphones et une branche iPadOS pour les tablettes tactiles. En attendant la présentation en bonne et dûe forme de ces OS mobiles, l’heure est aux fuites et spéculations. Et justement, en voici une qui pourraient intéresser ceux qui roulent pour la pomme, mais pas que.

Selon Bloomberg, Apple pourrait en effet laisser le choix pour le réglage de certaines applications par défaut sur iOS 14, et par extension sur iPadOS 14. Si Safari et Mail sont le navigateur Web et le client e-mail ouverts lors d’un clic sur un lien Web ou sur un lien e-mail, les prochaines évolutions des deux OS made in Cupertino pourraient permettre aux applications tierces de devenir celles par défaut. Chrome ou Firefox à la place de Safari, par exemple. Ou encore Hotmail et Gmail, à la place de Mail. Une telle ouverture serait la bienvenue. Reste maintenant à attendre la confirmation du côté d’Apple pour en avoir le coeur net. Rendez-vous à la WWC 2020 qui sera déroulera du 3 au 7 juin et au cours de laquelle la firme présentera les nouveautés de ses OS mobiles.