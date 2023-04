Free lance une nouvelle énigme sur l’évolution de son réseau de distribution

Une nouvelle boutique Free est prévue prochainement, mais saurez-vous trouver où ?

A l’approche des 200 boutiques ouvertes dans l’Hexagone, Free continue les pré-annonces mystérieuses pour ses Free Center. L’opérateur a publié hier une nouvelle devinette sur son compte Twitter réservé à son réseau de distribution.

On y devine ce qui semble être un logo ou un nom de ville coupé en deux avec un serveur Freebox Pop en guise de point sur un “i”. Les connaisseurs reconnaîtront peut être ce à quoi l’opérateur fait allusion. Free a déjà déployé cinq boutiques en France depuis le début de l’année et compte 194 points fixes d’échange et de vente auprès des français.

L’objectif est d’assurer quatre missions convergentes, à savoir “le recrutement de nouveaux abonnés ou la conversion d’abonnés fixes existants vers le mobile et réciproquement, communiquer sur la marque Free, la vente et location d’équipement et assurer une mission de Service Après-Vente auprès des abonnés existants”, indique l’opérateur.

