NRJ Mobile propose des forfaits à prix cassé dont un avec la 5G

Le MVNO propose sur son site 3 forfaits alléchant. Un pour les petits consommateurs de data, un autre à moins de 10 euros et le dernier avec la connexion en 5G.

NRJ Mobile propose des forfaits aux prix attractifs et sans engagement. Voici les 3 forfait proposés sur le site de l’opérateur de réseau mobile virtuel fonctionnant sur le réseau de Bouygues Telecom.

Tout d’abord, voici un forfait à destination des petits budgets qui ne consomment pas beaucoup d’internet sur leur smartphone. Pour 6,99 euros par mois, profitez de 30 Go d’internet en France et en 4G. Les appels, SMS et MMS sont inclus en illimité et l’enveloppe de data en roaming s’élève à 8 Go en Europe et DOM.

Ensuite, pour les plus gros consommateurs d’internet mobile, un forfait offrant 100 Go d’internet est proposé à 9,99 euros par mois. Les appels, SMS et MMS sont évidemment illimités et l’internet disponible en Europe et DOM atteint les 10 Go.

Pour finir, ce forfait s’adresse à ceux qui souhaiteraient un forfait 5G à prix cassé. En effet, NRJ Mobile propose 150 Go d’internet avec la connexion 5G pour 12,99 euros par mois. Appels et SMS/MMS en illimité et 21 Go d’internet en 4G lors de vos voyages en Europe et DOM.

Comme d’habitude la carte SIM triple découpe sera facturée 10 euros à la commande.

