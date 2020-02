Best-Of des Freenautes: vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des Télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des Télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Suite à la suggestion de Freenote dans notre précédent numéro, nous avons décidé d’intégrer les commentaires avec leur affichage en thème sombre pour éviter de gêner la lecture lorsque vous êtes en dark mode. N’hésitez pas à faire vos suggestions dans les commentaires pour améliorer cette nouvelle chronique , et merci pour les bons retours !

Attention, les antennes-relais sont dangereuses pour la santé ! Ou presque…

Comme cela arrive assez régulièrement, l’installation d’une antenne-relais Free Mobile fait débat dans une commune de l’Ariège. Des riverains s’inquiétaient alors que les antennes-relais crachaient “une intensité de voltmètres très dangereuse pour l’environnement et notre santé “. Si l’antenne-relais envoie effectivement des appareils de mesures au visage des habitants, effectivement, il y a un réel danger… 😉

“SFR avoir”, une habitude pour les abonnés de l’opérateur au carré rouge ?

SFR a augmenté le tarif de sa Box 8 en permettant aux abonnés éligibles d’accéder à la fibre 2Gb/s en partagé. Cependant l’augmentation concerne également les abonnés ADSL et câble de l’opérateur, qui ne bénéficient pas de cette nouvelle technologie. Ils peuvent avoir l’impression de “s’faire avoir”, ou plutôt avec les mots un peu crus de msg …

Et même si l’arrivée de la fibre 2Gb/s en partagé peut être une bonne nouvelle pour les abonnés SFR Box 8, il faut avouer que l’augmentation de la box de 5€ à 7€/mois peut refroidir les enthousiastes…

Quand Free fait, sans le savoir, écho à une affaire plus sordide

Pour la Saint-Valentin qui a eu lieu vendredi dernier, Free a rappelé aux célibataires que leur soirée n’était pas forcément gâchée, puisque Playboy TV est incluse dans Freebox TV. On ne va pas vous expliquer à quoi peut servir cette chaîne un soir de Saint-Valentin, mais le sujet est tombé en même temps que le scandale ayant touché le candidat à la mairie de Paris, Benjamin Griveaux. Les Freenautes n’ont pas tardé à faire le lien…

“Bientôt”, “dans quelques semaines”, la relativité du temps made-in Free

Thomas Reynaud a annoncé que Free lancerait sa Freebox V8 “dans quelques semaines“, cependant, le lancement retardé de la Freebox Delta a appris aux Freenautes que le temps était relatif, surtout avec Free. Résultat : ils se méfient et taquinent un peu !

Le porno sur Freebox TV devrait être à 100€/mois !

Si on attend plus Free sur sa future Freebox V8, d’autres attendent par exemple l’arrivée de la chaîne TV de “Jacquie et Michel” chez l’opérateur de Xavier Niel. Chacun ses goûts, on ne juge pas chez Univers Freebox. Cependant, certains sont encore un peu réfractaires à l’univers pornographiques et ne veulent pas que cette chaîne soit vraiment accessible, avec un prix proposé… plutôt excessif ?