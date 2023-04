Orange lance une nouvelle promotion alléchante pour ses abonnés Livebox

Avis aux fans de cinéma et de série, vous pouvez découvrir OCS pour un euro le premier mois sur votre Livebox.

Les cinéphiles et sérivores pourront se tourner vers OCS et ses quatre chaînes dédiées au cinéma et aux séries, proposé à 1€/mois pendant deux mois, sans engagement. Si vous désirez continuer l’aventure une fois la période promotionnelle, le tarif passera à 12.99€/mois. L’offre est disponible jusqu’au 31 mai prochain.

L’intérêt de la plateforme réside notamment dans l’accès à de nombreux films 6 mois après la sortie en salles et de séries inédites sélectionnées pour vous. Vous avez également accès à l’intégralité de la production d’OCS : des créations originales françaises et internationales. Retrouvez les programmes en direct sur les chaines TV, et à la demande sur la chaine 53 ou l’app OCS à télécharger.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox