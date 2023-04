Free envoie un mail à ses abonnés pour une “alerte bon plan”

Free cherche à écouler ses stocks de Smart TV Samsung à coups de promotions et de courriels.

Non il ne s’agit pas d’un phishing mais d’une promotion sur l’une des Smart TV Samsung qu’il commercialise. Depuis fin novembre, Free permet à ses abonnés Freebox d’acheter un téléviseur 4K en crédit sans frais sur 30 mois et en promo. Divers téléviseurs sont ainsi accessibles depuis l’espace abonné Freebox dans la rubrique “Télévision” mais aussi via l’application officielle de gestion de compte de l’opérateur “Freebox – Espace Abonné” sur iOS et Android.

Afin de promouvoir cette offre de financement, le FAI envoie actuellement un courriel à ses abonnés sous forme d’une « alerte bon : la Smart TV 4K à prix Free ». L’opérateur met ainsi en avant la TV QLED 4K 65’’ de 163cm du fabricant sud-coréen laquelle profite de « 200 euros remboursés jusqu’au 25 avril ». L’abonné devra ainsi verser 249€ après remboursement, puis 24€99/mois sur 30 mois. Dans sa boutique dédiée, Free propose actuellement 11 références de téléviseurs dont une version OLED.

En plus de ma vente de terminaux avec son offre Free Flex, le FAI compte également sur ce partenariat avec Samsung pour booster ses ventes d’équipements en une hausse de 37,7% à 239 millions d’euros en 2022. C’est bien parti puisque ses ventes en même augmenté de 40,8% au 4ème trimestre 2022.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox