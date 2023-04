La 5G affiche sa meilleure croissance depuis son lancement

La 5G se développe à très haut débit en France.

L’ARCEP vient de publier son observatoire du matché des télécoms pour le 4ème trimestre 2022. Et ce dernier montre une nette accélération du parc actif de cartes 5G.

En effet, au trimestre 2022, 8,2 millions de cartes SIM ont été utilisées au moins une fois sur les réseaux 5G, en hausse de 2 millions en un trimestre et de 5,2 millions en un an. Il s’agit du plus fort niveau de croissance trimestriel enregistré depuis le lancement commercial des offres 5G il y a deux ans. Le nombre de cartes actives sur ces réseaux représente 10 % du nombre total de cartes SIM en service (+ 3 points en un trimestre et + 6,2 points en un an).

Le parc 4G reste cependant très largement majoritaire

Avec 4,4 millions de cartes supplémentaires en un an, le nombre de cartes SIM actives sur les réseaux 4G atteint 68,9 millions de cartes, soit 83 % du nombre total de cartes SIM (+ 3 points en un an). Ce niveau de croissance est en léger retrait ce trimestre. Il oscillait entre + 5 et + 6 millions au cours des

deux dernières années.

Enfin, sur les réseaux 3G, le nombre de cartes actives s’établit à 69,1 millions, soit 84 % du nombre total de cartes SIM. Avec 1,2 million de cartes supplémentaires en un an, l’accroissement du nombre de cartes SIM actives sur les réseaux 3G diminue encore au quatrième trimestre 2022.

