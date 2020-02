Avec ses smartphones Mi 10 et Mi 10 Pro, Xiaomi riposte aux Galaxy S20 tout juste dévoilés par Samsung

Xiaomi présente ses Mi 10 et Mi 10 Pro pour concurrencer les Galaxy S20 de Samsung. Voici les caractéristiques techniques des nouveaux smartphones porte-étendards du constructeur chinois.

Peu de temps après Samsung avec ses smartphones Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra, d’ailleurs déjà disponibles en précommande chez Free Mobile, Xiaomi officialise à son tour ses nouveaux modèles haut de gamme. Ils sont deux et répondent aux noms de Mi 10 et Mi 10 Pro.

Snapdragon 865, capteur photo 108 Mégapixels et charge 50 Watts

Le Xiaomi Mi 10 Pro, le modèle le milieu loti, profite du chipset Snapdragon 865 avec son modem externe X55 pour offrir la 5G (en plus de la 4G, évidemment). Il offre également un écran AMOLED 6,67 pouces FHD+ 90 Hz, un quadruple capteur photo 180 + 8 + 12 + 20 Mégapixels, un module 20 Mégapixels dans un poinçon de l’écran pour les selfies, une batterie 4 500 mAh et une charge 50 Watts en filaire ou 30 Watts en sans-fil.

Son petit frère, le Mi 10, reprend une bonne partie de la fiche technique, mais avec une partie photo plus modeste (108 + 13 + 2 + 2 Mégapixels) et une charge filaire moins puissante (30 Watts). Il a également une batterie légèrement plus grosse, avec une capacité de 4 780 mAh.

Dans l’attente d’une annonce globale, suite à l’annulation du MWC 2020

Les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro n’ont pour l’instant été annoncés qu’à domicile, où les prix oscilleront entre les équivalents de 530 à 800 euros, selon le modèle et la configuration choisie (jusqu’à 12 Go de RAM LPPDR5 et jusqu’à 512 Go de stockage en UFS 3.0).

L’annonce pour l’international aurait dû être faite au salon MWC 2020 annulé sur fond d’épidémie coronavirus. Interrogé par Univers Freebox, le constructeur chinois a indiqué réfléchir à une nouvelle date pour annoncer ses flagships, mais que rien n’était défini pour le moment.