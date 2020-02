Nouveau record de débit pour la 5G annoncé par Ericsson

Ericsson a annoncé avoir atteint 4.3 Gb/s en 5G en vitesse de transfert. Il y a deux ans, le record était de 2 Gb/s.

L’équipementier choisi par Orange pour le déploiement de la 5G en France a annoncé un nouveau record récemment : 4.3 Gb/s en 5G. Une prouesse technique.

La 5G a toute vitesse

Ce débit a été atteint en utilisant un smartphone 5G équipé d’un processeur Snapdragon 855+ et d’un modem X55 5G de Qualcom. La performance a été réalisée en compilant 8 bandes de fréquences, générant une bande passante de 800 MHz permettant d’atteindre ces 4.3 Gb/s.

L’équipement d’Ericsson utilisé est un RSS Macro 6701 et le fabricant a annoncé que la solution commerciale sera disponible pour les utilisateurs de la 5G courant 2020.

Pour aider à réaliser la portée de la performance, le fabricant illustre l’utilisation de ce débit avec un cas concret : “C’est l’équivalent de télécharger une heure de contenu en UHD ou 4K depuis un appareil de streaming en juste 14 secondes“. La 5G progresse donc à pas de géant et les débits font de plus en plus rêver.

Un démonstration d’Ericsson aurait dû avoir lieu au Mobile World Congress de Barcelone, comme ce fut le cas pour les autres années avec un record 2Gb/s en 2018 et 3Gb/s en 2019, mais le MWC 2020 a été annulé à cause de l’épidémie de Coronavirus qui sévit en ce moment.