Une arnaque numérique de grande envergure est en cours en France

L’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (Antai) est au cœur d’une campagne de phishing qui sévit depuis le début de l’année 2023.

Attention à vos emails et SMS, surtout ceux provenant de l’Antai. En effet, une campagne de phishing vous indiquant un retard de paiement pour infraction routière, se déroule en ce moment en France. Comme dans la plupart des phishings, on vous invite à cliquer sur un lien afin de régulariser votre situation. Evidemment Évidemment, ce lien est frauduleux est à pour unique but de subtiliser vos coordonnées personnelles et bancaires.

Afin d’éviter de tomber dans le panneau, l’Antai rappelle qu’elle n’envoie jamais de SMS pour demander le paiement d’une amende. Cependant, elle peut vous contacter par email, il est donc bon de rappeler que la seule et unique adresse est la suivante : nepasrepondre_noreply@antai.fr. De plus si vous avez une amende à régler ou si vous avez un doute vous pouvez vous rendre sur le site : Amendes.gouv.fr.

Les campagnes de phishing sont monnaie courante et afin de s’en protéger il est bon de rappeler de ne jamais cliquer sur un lien si vous avez un doute, il est aussi préférable de toujours vérifier l’adresse email de l’expéditeur. Bien souvent dans ces cas elle n’a rien à voir avec le service qui vous réclame de l’argent. Autre alternative, se rendre sur le site officiel du service et se connecter à son espace client afin de vérifier qu’aucun paiement n’est réclamé. Pour finir, si vous avez malencontreusement cliqué sur le lien et donné vos coordonnées bancaires, avertissez immédiatement votre banque afin de faire une demande d’opposition et faites un dépôt de plainte. Vous pouvez également signaler l’escroquerie sur le site de Cybermalveillance et la plateforme Perceval du ministère de l’Intérieur. Bien sûr, bloquer également l’expéditeur du message frauduleux.

Source : Presse Citron

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox