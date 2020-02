Toujours moins d’itinérance Orange pour les abonnés Free Mobile, le réseau propre de l’opérateur progresse

Véritable plaie, l’itinérance Orange 3G et ses débits extrêmement faibles croise de moins en moins le chemin des abonnés Free Mobile. Un nouveau record d’utilisation du réseau propre de l’opérateur vient d’être battu.

En grande forme en 2019, Free a surpassé tous ses rivaux sur le déploiement de sites 4G dans l’hexagone et n’a pas lésiné sur l’activation des antennes en donnant un sérieux coup d’accélérateur sur la fréquence 700 MHz. En janvier, Free a toutefois baissé de rythme selon les chiffres de l’ANFR mais continue de progresser avec un total de 15 000 sites 4G en service et environ 42 500 antennes. Sa couverture s’améliore donc jour après jour et cela se voit.

Aujourd’hui, les abonnés utilisant l’application Free Mobile Netstat sont connectés 91,7% du temps au réseau 3G/4G de l’opérateur, un nouveau record. Dans le même temps l’itinérance Orange prend un coup, les utilisateurs accrochent une antenne de l’opérateur historique seulement 8,3% du temps. De bon augure moins d’un an avant la fin du contrat liant les deux opérateurs sur la 3G. Pour rappel les débits sont extrêmement bridés pour les abonnés Free Mobile connectés au réseau d’Orange, à savoir depuis le 1er janvier 384 Kbits/s en débit descendant et montant. A éviter.

source : freemobile.toosurtoo

Fin septembre 2019, l’opérateur couvrait 95% de la population en 4G avec un objectif de 96% d’ici la fin de l’année. Un pallier que devrait dépasser Free au quatrième trimestre dont les résultats sont attendus courant mars.

Pour rappel, l’application Free Mobile Netstat permet de mesurer le taux d’utilisation du réseau Free Mobile par rapport à l’itinérance d’Orange. Ainsi, l’évolution de l’utilisation du réseau Free par ses utilisateurs peut être mesurée grâce à cette application qui permet de surveiller en tâche de fond l’opérateur auquel vous êtes connecté. Bémol, le nombre d’utilisateur est en chute libre depuis de nombreux mois.