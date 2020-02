Meteor : l’application pour mesurer la qualité de votre connexion 3G/4G/Wi-Fi s’améliore

Disponible gratuitement, l’application Meteor permet pour rappel de tester ses débits. La version iOS vient d’être mise à jour.

Proposée sur les smartphones Android et iOS, l’application Meteor fait partie de nombreuses applications permettant de tester la qualité de sa connexion Internet. À l’issue des tests, elle chiffre le débit descendant, le débit montant et le ping, mais indique aussi si la connexion est suffisante pour les applications, celles indiquées par défaut et celles ajoutées par l’utilisateur (jusqu’à 6 en tout). Des codes couleur permettent de comprendre rapidement les résultats. Les néophytes peuvent également compter sur un compagnon virtuel (le Monstre Cosmique), que l’on peut solliciter en tapotant dessus, pour obtenir quelques explications concernant les fonctionnalités. Notez d’ailleurs qu’on peut le désactiver dans les paramètres.

Toujours dans les paramètres, vous trouverez une option “Contribution de données”. Meteor l’explique ainsi : “Meteor fait partie de la famille d’applications faites par OpenSignal, et vous permet ainsi de contribuer au plus important projet mondial de production participative sur le relèvement de données concernant la vitesse et le signal des réseaux. Dans l’application se trouve un moteur de participation qui mesure de façon anonyme et renvoie à OpenSignal l’intensité de votre signal, la vitesse de votre réseau ainsi que les réseaux wifi dans vos alentours. En participant, vous nous aidez à améliorer les réseaux cellulaires à travers le monde”.

Après la déclinaison Android, c’est au tour de celle pour iOS d’être mise à jour. L’application Meteor pour iOS passe en effet en version 1.18.3. Le développeur indique des corrections de bugs et des améliorations de performances.

L’application Meteor pour iOS est à télécharger depuis l’App Store.