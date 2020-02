Free Mobile propose un “nouveau” modèle d’iPhone à la location, pour 10€ par mois

Free Mobile vient d’ajouter l’iPhone 7 à son offre de location. Seul le modèle 32Go est proposé, mais dans les différents coloris : Noir, Or et Or rose. Concernant le tarif, il vous en coûtera 99 euros à la commande puis 10€/mois, avec un engagement de 24 mois.

En cas de manquement à l’obligation de restitution du mobile ou de restitution dans un mauvais état de fonctionnement, il vous sera facturé la somme de 150€. Dans le cadre de l’exercice du droit de rétractation, il vous sera facturé le prix public de vente du mobile en vigueur au jour de la commande (déduction faite des sommes déjà versées).