Free lance une petite mise à jour d’Oqee sur iOS

Un bug gênant désormais corrigé sur Oqee pour les abonnés Freebox l’utilisant sur iPhone.

Disponible en mobilité mais aussi sur Smart TV, Apple TV, appareils Android TV (à partir de la version 8), et sur le web pour tous les abonnés Freebox, l’application Oqee permet d’accéder jusqu’à 550 chaînes TV en direct dont 220 incluses mais aussi au Replay inclus et au nouveau service AVOD Oqee Ciné (300 films et séries) ainsi qu’à des fonctions avancées comme le contrôle du direct, start-over, et l’enregistrement.

Après avoir ajouté l’accès à certains services de VOD dans l’application Oqee sur mobile et la reprise d’une lecture sur les vidéos à la demande, Free améliore une nouvelle fois sa version sur iOS. L’opérateur a commencé à déployer ce 9 mars une nouvelle mise à jour 1.22 avec au programme une amélioration, à savoir la correction d’un problème d’affichage des contrôles durant une session de lecture en AirPlay.

