Faire payer les plateformes pour les réseaux serait mauvais pour la création selon Netflix

Après une intervention remarquée des leaders des télécoms européens, dont Orange, au MWC, Netflix a profité de la tribune pour évoquer le sujet d’une contribution des géants du web au financement des réseaux.

Pour Greg Peters, co-PDG de Netflix, le succès des offres de streaming sur le net est une opportunité poru toutes les parties. Netflix a investi selon ses dires plus de 60 milliards de dollars dans la production de contenu depuis 2017, soit plus de 50% de son chiffre d’affaires.

« Certains de nos FAI partenaires sont effrayés par la montée des coûts, mais il faut regarder les statistiques : le trafic internet a augmenté d’environ 30 % par an sur les cinq dernières années, a ajouté Greg Peters. Et les FAI ont géré cette croissance, en maintenant des coûts stables pendant la même période grâce aux économies réalisés en optimisant l’efficacité de leurs réseaux. » La Fédération Française des télécoms expliquent pour sa part que ses investissements n’ont fait que croître depuis des années.

Le dirigeant explique par ailleurs que les marges de Netflix sont “significativement plus faibles que celles de BT ou Deutsche Telekom. On pourrait parfaitement arguer que ces telcos devraient payer les entreprises du divertissement pour le coût des contenus, parce qu’une taxe comme celle qu’ils proposent pourrait avoir des effets très néfastes “. Greg Peters insiste par ailleurs sur le fait que si les opérateurs affirment que seules les grandes entreprises seraient visées, la situation changerait à termes pour une raison simple : “chaînes classiques passent de la diffusion linéaire au streaming pour offrir à leurs clients les mêmes bénéfices que ceux offerts par l’internet “.

Netflix rappelle ainsi qu’ils sont partenaires commerciaux avec plus de 160 opérateurs et FAI dans le monde, notamment avec un abonnement Netflix proposé dans bon nombre des offres. “Les consommateurs adorent ces offres groupées… Et cela démontre la valeur que nous représentons lorsque nous collaborons” a conclu le co-PDG.

Source : Mobile World Live

