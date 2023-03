Les internautes se lâchent sur les réseaux : Free Mobile se moque de ses rivaux, le retrait de la Freebox mini 4K une bonne idée commerciale ?

Aficionados de Twitter, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu la semaine dernière.

S’il n’a jamais augmenté ses prix, Free Mobile ne changera pas ses tarifs pendant encore 4 ans. Pendant ce temps la concurrence ne cesse de faire grimper la facture de ses abonnés à cause de l’inflation. De quoi se moquer sur TikTok.

Mais aussi sur Twitter !

Bonjour à tous, sauf à ceux qui augmentent le prix de leurs forfaits mobiles. — Free (@free) March 6, 2023

Le retrait de Freebox mini 4K fait mal à Free sur les offres d’entrée de gamme.

Prix des offres fibre d'entrée de gamme : 🟧Orange : 32,99€ (+1,2% sur un an)

⬜️Free : 32,49€ (+27,5%)

🟥SFR : 28,25€ (+2,2%)

🟦Bouygues : 24,99€ (+6,5%)

🟪Sosh : 24,99€ (+0%)

🟩RED by SFR : 23,20€ (+5,25%) (prix lissés sur 24 mois, entre février 2022 et février 2023) — Théo Denoyelle (@theo_denoyelle) March 2, 2023

Pour la journée mondiale du compliment, SFR a fait des efforts avec plusieurs jeux de mots geek. Sans surprise, des abonnés lui ont répondu à leur manière.

@sfr est tellement bien que j’attends depuis novembre d’avoir internet à la maison🥰🥰🥰@SFR_SAV est tellement bon qu’il ne me dit rien — Ecyvol (@ecyvol) March 2, 2023

En achetant une Smart TV Samsung chez Free, la livraison est effectuée directement chez vous, dans la pièce de votre choix. Pas besoin d’un monocycle !

MAIS WSH LA PERFORMANCE DE MALADE MÊME KRUSTY LE CLOWN IL FAIT PAS ÇA pic.twitter.com/gRM1cgRc17 — ALGÉRIEN ✌ ☪ (@so_mkb) February 28, 2023

Bonus : lors de la réception d’un SMS frauduleux, voici comment signaler le phishing très facilement.

En cas de SMS frauduleux, il faut transférer le message à 33700 et confirmer le numéro de téléphone de l'auteur du sms à 33700. C'est gratuit pour les opérateurs de SFR, Orange et Bouygues Telecom, les autres, coût d'un sms. (Source : site de la CNIL) pic.twitter.com/TuZPQdas2o — Lisa Dégardin (@LisaDEGARDIN) February 27, 2023

