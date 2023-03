Iliad de nouveau accusé de publicité mensongère en Italie, l’opérateur répond

L’opérateur a de nouveau fait l’objet d’un signalement de la part de ses concurrents auprès de l’Institut d’autorégulation publicitaire (IAP) pour communication commerciale trompeuse.

Iliad fait régulièrement l’objet de signalements auprès de l’autorité italienne en charge des publicités, souvent à l’initiative de la concurrence. Cette fois, ce sont Windtre, Vodafone Italia et TIM qui ont signalé une publicité de la branche italienne.

Le spot incriminé est celui faisant la promotion de sa nouvelle offre 130 Go, qui a donc été jugé trompeur à cause des messages suivants “Faites confiance à Manuel qui connaît le web“, “1er opérateur en Italie pour la disponibilité du réseau mobile” ou encore “Iliad capte toujours“.

L’autorité a en effet considéré que ces messages étaient contraires à l’article 2 du Code de la publicité affirmant que “la communication commerciale doit éviter toute déclaration ou représentation susceptible d’induire le consommateur en erreur, même par des omissions, des ambiguïtés ou des exagérations non manifestement hyperboliques, notamment en ce qui concerne les caractéristiques et les effets du produit, le prix, la gratuité des conditions de vente, la diffusion, l’identité des personnes représentées, les prix ou reconnaissances. ”

L’opérateur a cependant répondu face à cette décision de l’autorité.

Nous restons convaincus d’avoir agi de bonne foi, puisque la récompense reçue par Opensignal est un fait.

De même, notre transparence est et reste un fait, comme en témoignent le taux de satisfaction très élevé de nos utilisateurs de 97%, le taux de conciliation très faible, quelques centaines par an et en constante diminution non seulement par rapport à l’augmentation de nos utilisateurs, mais aussi en valeur absolue et enfin la croissance continue de nos utilisateurs.

Ce sont des indications concrètes et incontestables du fait qu’évidemment les utilisateurs qui nous choisissent, également grâce à notre publicité, trouvent dans nos services ce que nous annonçons réellement.

Iliad