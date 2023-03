Applications : le projet de Microsoft pour concurrencer Google et Apple franchit une nouvelle étape importante

Dans une interview, un des dirigeants de Microsoft est revenu sur l’ambition de lancer un concurrent au Play Store ou à l’App Store sur smartphones, qui serait soutenue par les autorités de régulation de la concurrence.

Phil Spencer annonce que l’un des projets de Microsoft sur le mobile avance. Le président de Xbox est en effet revenu sur sa volonté de lancer un app store qui pourrait être spécialisé dans les jeux mobiles pour rivaliser avec les leaders du marché Apple et Google.

De nouvelles déclarations faites dans le cadre d’une interview auprès du journal britannique The Times évoquent en effet que le projet serait encouragé par les autorités cherchant à réguler le marché pour un contexte plus concurrentiel. « Nous avons clairement le soutien des régulateurs lorsque nous parlons d’ouvrir le marché mobile et d’être une alternative tierce crédible sur ces appareils — et nous en sommes loin aujourd’hui », affirme Phil Spencer.

Ce projet s’appuie notamment sur le rachat d’Activision Blizzard par la firme qui compte parmi son catalogue de jeux mobiles des mastodontes comme Candy Crush Saga ou Heartstone. Un soutien qui n’est pas forcément surprenant, les deux géants américains et leurs magasins d’applications faisant régulièrement l’objet de critiques concernant leur duopole sur le marché des magasins d’applications.

