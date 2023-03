Salt (Xavier Niel) fait équipe avec Starlink pour combiner son réseau mobile et la constellation de satellites en Suisse, une première en Europe

L’opérateur suisse détenu par le fondateur de Free annonce un accord inédit avec Space X et sa solution d’internet par satellite.

Combiner réseau mobile et technologie satellitaire pour proposer une connectivité sur l’ensemble du territoire suisse. Tel est le projet de Salt et de Starlink pour la Suisse à travers cet accord annoncé le 1er mars.

Ainsi, en s’appuyant sur la technologie satellitaire de Space X, sa constellation en orbite basse mais aussi sur les installations mobile de Salt, les deux entreprises entendent fournir “un accès mobile repoussant les limites des réseaux cellulaires traditionnels, en élargissant sa portée aux zones éloignées et actuellement la desservies.” L’objectif annoncé est de couvrir toute la Suisse, malgré les caractéristique du terrain et sa topographie, notamment les montagnes ou les vallées qui sont plus difficiles à couvrir.

“Cette solution innovante de connectivité universelle […] marque une étape importante dans la réduction de la fracture numérique et la fourniture d’un accès mobile aux personnes vivant dans des régions difficiles à atteindre” explique Salt. L’opérateur explique que l’utilisation de ces services se fera de manière transparente sans modification matérielles, logicielles ou d’applications et qu’ils permettront un accès à un réseau de secours en cas d’urgence “à tout moment et en tout lieu”.

Cette innovation se fera par étape : tout d’abord pour la messagerie texte à partir de 2024 puis le service sera étendu à la voix et aux données en 2025, le tout gratuitement pour les clients des offres tarifaires premium de Salt et en option “abordable et accessible” pour les autres offres. Salt et Space X invitent par ailleurs “les opérateurs du monde entier à se joindre à eux dans cette initiative en participant à de tels accords d’accès réciproque afin de permettre aux clients de se déplacer dans le monde entier sur le réseau direct to cell des opérateurs participants“.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox